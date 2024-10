Le Français Lilian Calmejane se retire à 31 ans

Vainqueur à douze reprises, il a notamment décroché un succès d'étape sur la Vuelta en 2016, son premier succès pro, et un autre en 2017 à l'arrivée de la 8e étape du Tour à la Station des Rousses. Ce sont les deux seuls bouquets enlevés dans une épreuve du WorldTour. Il a disputé le Tour à cinq reprises, le Giro et la Vuelta à deux occasions. Sa dernière victoire remonte à 2019 dans la première étape du Tour du Limousin.

"Pour être honnête, franc et transparent, je ne trouve plus ma place dans le peloton WorldTour. Certes, le cyclisme a radicalement changé en quelques années mais j'ai envie de dire que c'est ma vision du cyclisme à haut niveau qui a changé"

"Depuis quelques années, je me sens à l'étroit et moins épanoui. Mes résultats ou plutôt mes performances ne me satisfont plus".

"Vous l'aurez compris, je suis heureux et soulagé de clôre ce chapitre et j'ai hâte d'en commencer un autre", ajoute encore celui qui signe "Calmej" et qui dispute actuellement le Tour de Guangxi en Chine.

Cette année, Lilian Calmejane n'a réalisé qu'un top 10, en franchissant en 8e position la ligne d'arrivée de la première étape du Tour de Wallonie à Fleurus.