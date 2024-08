Le maillot rouge O'Connor était "cuit" vendredi

O'Connor a rencontré des problèmes au début de la redoutable montée finale du Puerto de Ancares, avant même les premières attaques des leaders du classement général. "Pour être honnête, j'avais déjà été lâché lorsque Roglic a attaqué, donc je ne l'ai pas vraiment vu accélérer. J'ai simplement essayé de gérer mon effort."

Le Tour d'Espagne prévoit une autre arrivée difficile en montée dimanche, après plusieurs difficultés samedi. "Je me sentais bien à Grenade, aujourd'hui je n'avais vraiment rien dans les jambes. Demain j'essaierai de récupérer le mieux possible et de rester en maillot rouge un jour de plus. Et puis nous verrons comment ça se passe dimanche."