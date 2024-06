Le peloton à l'assaut de la Côte de San Luca au programme de la 2e étape

La deuxième étape du Tour de France dimanche entre Cesenatico et Bologne (199 km) propose le premier gros mur de cette 111e édition avec la redoutable côte de San Luca que le peloton escaladera à deux reprises.

La plupart des coureurs connaissent ce mur qui est régulièrement au programme du Tour d'Emilie et du Tour d'Italie où Primoz Roglic avait ravagé la concurrence lors du prologue en 2019.

L'étape débutera de Cesenatico à 12h15 et la première difficulté surviendra après un peu plus de 70 km avec la Côte de Monticino (3e cat., 2 km à 7,5%) suivie de la Côté de Gallisterna (3e cat., 1,2 km à 12,8%) empruntée notamment lors des Mondiaux 2020 remportés par le Français Julian Alaphilippe.

La Côte de Botteghino di Zocca (4e cat., 1,9 km à 6,9 %) et la Côte de Montecalvo (3e cat., 2,7 km à 7,7%) se dresseront aussi sur la route du peloton avant le premier passage sur la ligne d'arrivée et San Luca, dont le mur sera emprunté à deux reprises. Après le deuxième passage au sommet, il restera 12 kilomètres jusqu'à l'arrivée, avec une dernière petite côte et enfin une descente technique jusqu'à Bologne où l'arrivée est prévue aux alentours de 17h20.

"San Luca est vraiment la côte typique du puncheur et les gars qui vont jouer le général ne peuvent pas faire l'impasse sur ce genre d'étape. D'autant qu'on a mis des bonifications au sommet lors du deuxième passage (huit, cinq et deux secondes aux trois premiers)", a expliqué le traceur du Tour, Thierry Gouvenou.