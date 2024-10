Lotte Kopecky inaugure son nouveau maillot arc-en-ciel aux Pays-Bas

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) prendra le départ de la 26e édition du Simac Ladies Tour mardi, une course par étapes de six jours du WorldTour disputée aux Pays-Bas, en tant que lauréate sortante. L'organisation a annoncé samedi sur son site Internet la présence de la double championne du monde.

Kopecky, qui dispute ce samedi le championnat du monde de gravel entre Hal et Louvain, participera à sa première course sur route depuis qu'elle a conquis son second maillot arc-en-ciel consécutif samedi dernier à Zurich.

Elle retrouvera aux Pays-Bas ses deux dauphines du Mondial suisse l'Américaine Chloé Dygert (Canyon//SRAM Racing) et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek). La championne d'Europe la Néerlandaise Lorena Wiebes; qui st coéquipière de Kopecky, tout comme l'ancienne championne du monde italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek), la championne néerlandaise du contre-la-montre Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) et Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) seront aussi présentes.