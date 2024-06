Lotte Kopecky s'impose à la photo-finish devant Letizia Paternoster dans la 1re étape

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a décroché la victoire au sprint lors de l'étape d'ouverture du Tour de Grande-Bretagne féminin (WorldTour) jeudi après 142,4 km entre Welshpool et Llandudno. Elle a battu l'Italienne Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) à la photo-finish alors que la Britannique Pfeiffer Georgi (dsm-firmenich PostNL) termine troisième.

Les trois coureuses composent donc le trio de tête du classement général. Kopecky compte 3 secondes d'avance sur Paternoster et 7 sur Georgi grâce aux bonifications.

Kopecky a remporté la 40e victoire de sa carrière à Llandudno et la sixième de sa saison exactement deux mois après son succès au bout de Paris-Roubaix Femmes. Cette saison 2024, elle a remporté la troisième étape et le classement général de l'UAE Tour Féminin, les Strade Bianche Féminin et l'édition féminine de la Nokere Koerse.

L'organisation a tardé à confirmer la victoire de Lotte Kopecky, tant l'écart était serré entre celle-ci et Paternoster sur la ligne. L'Italienne avait levé les bras et avait d'abord été annoncée lauréate, avant que le résultat ne soit corrigé en faveur de la championne du monde.

La neuvième édition du Tour de Grande-Bretagne féminin continuera vendredi avec une deuxième étape de 140,1 km qui forme une boucle autour de la ville de Wrexham, au pays de Galles. Le Tour de Grande-Bretagne féminin s'étendra jusqu'à dimanche avec un final prévu à Manchester, en Angleterre.