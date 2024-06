Lotto Dstny offre un contrat pro à Robin Orins, Joshua Giddings et Lorenz Van de Wynkele

À 22 ans, Orins a remporté en 2024 le Circuit Het Nieuwsblad espoirs et le championnat de Belgique du contre-la-montre U23. Il a également fini deux fois sur le podium de Paris-Roubaix espoirs (2023, 2024) et s'est classé deuxième de Liège-Bastogne-Liège espoirs (2024).

Plus jeune (20 ans) et longiligne (1m95), Giddins s'est imposé fin février à Bruxelles-Opwijk, a fini 4e du Circuit Het Nieuwsblad espoirs et est actuellement aligné, jusque dimanche, sur le Giro Next Gen.

"Nous avons une génération exceptionnellement forte, avec des coureurs qui sont prêts à passer professionnels, et nous sommes très heureux de la présence de Lorenz, Joshua et Robin à nos côtés ces deux prochains années" a déclaré le CEO de Lotto Dstny Stéphan Heulot. "Ici, ils peuvent continuer à grandir. Nous croyons beaucoup à tous les trois et à leurs chances de devenir de bons coureurs professionnels".