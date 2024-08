Marianne Vos empoche l'argent sur la course en ligne: "Pas les jambes pour réagir"

Sur la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris, la Néerlandaise Marianne Vos a pris la médaille d'argent derrière Kristen Faulker mais devant Lotte Kopecky, médaillée de bronze, au sprint. Après l'épreuve, la championne olympique sur route en 2012 et triple championne du monde a reconnu ne pas "avoir les jambes" pour suivre l'Américaine.

"Dans les dernières centaines de mètres, je savais que je ne pouvais pas jouer la victoire. J'avais peu de réserves et je n'avais pas les jambes pour réagir" a commenté Vos, 37 ans. "Il fallait ensuite jouer le jeu et Kopecky ne l'a pas fait non plus. On s'est ensuite regardées et Faulkner n'est pas une coureuse à qui ont peut laisser un mètre d'avance".

Déjà championne olympique à Londres sur la même discipline, la Néerlandaise doit cette fois se contenter de la deuxième place. "Bien sûr, c'est une médaille, mais avec les Pays-Bas, nous visions l'or et cela n'a pas fonctionné. J'ai fait ce que j'ai pu et je suis abattue. On ne peut pas se reprocher quoi que ce soit".