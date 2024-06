Mark Cavendish, qui peut battre le record d'Eddy Merckx, n'a "rien à perdre"

"On ne serait pas là si on pensait que ce n'est pas possible", a expliqué le coureur de 39 ans à Florence, d'où s'élancera la Grande Boucle samedi. Le 'Cav'' codétient pour l'heure le record d'étapes remportées dans le Tour en compagnie d'Eddy Merckx, avec 34 succès.

Il s'était déjà lancé dans la quête de ce record l'année dernière pour ce qui devait être son dernier Tour de France, mais avait dû abandonner, la clavicule cassée lors d'une chute pendant la huitième étape entre Libourne et Limoges.