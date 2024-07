Matteo Trentin enlève le Tour de Wallonie, Samuel Watson s'offre la dernière étape

Matteo Trentin a remporté la 45e édition du Tour de Wallonie cycliste (2.Pro). Le coureur italien de la formation Tudor s'est imposé au classement final au terme de la 5e et dernière étape longue de 192,1 km vendredi entre Mouscron et Thuin. Celle-ci a été enlevée légèrement détaché par le Britannique Samuel Watson (FDJ-Groupama). Le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel Premier Tech) a pris la 2e place à 4 secondes et Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck), la 3e. Trentin a fini 8e dans le même temps.