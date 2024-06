Merlier vainqueur de la 2e étape: "Pas au top de ma forme mais difficile de me plaindre"

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s'est imposé au bout d'un sprint massif à Knokke-Heist lors de la deuxième étape du Tour de Belgique (2.Pro) jeudi. Le coureur de 31 ans a signé sa première victoire dans cette course à étapes.

Merlier participe à sa septième édition du Tour de Belgique et son meilleur résultat jusqu'ici restait une deuxième place lors de la cinquième et ultime étape de l'édition 2021 et lors de la première étape de l'édition 2021 dont l'arrivée se trouvait également à Knokke-Heist.

"J'ai déjà participé à de nombreuses reprises au Tour de Belgique mais c'est effectivement une première fois. Je suis vraiment heureux de pouvoir ressortir de cette étape avec la victoire", a-t-il commenté au micro de l'organisation.