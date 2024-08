Milan Fretin devance Arnaud Démare au sprint de la deuxième étape

Milan Fretin (Cofidis) a remporté la 2e étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine cycliste (2.1), mercredi en France. Le coureur belge de 23 ans a enlevé le sprint final de cette étape de 181,7 km entre Gensac-la-Pallue et Niort en devançant le Français Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hôtels) et un autre Belge, Davide Bomboi (TDT-Unibet).

Le Danois Alexander Salby (Bingoal WB) et le Belge Gianluca Pollefliet (Decathlon AG2R La Mondiale) complètent le top 5.

Le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), vainqueur de la 1re étape mardi à Cognac et 60e mercredi, conserve le maillot de leader au classement général. Il compte 3 et 4 secondes d'avance sur les Français Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix) et Thomas Gachignard (TotalEnergies).

Deux Belges sont dans le top 10 du général. Bomboi est 6e à 18 secondes et Pollefliet 9e à 22 secondes.

Milan Fretin a décroché mercredi sa seconde victoire en carrière. La première l'avait été le 14 mai dernier aux Quatre Jours de Dunkerque.