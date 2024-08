Milan Menten prolonge son contrat chez Lotto Dstny

"Lotto Dstny est comme une famille. J'y ai couru en U23, je suis parti un peu de temps et je suis revenu l'année dernière. C'était comme un retour à la maison. J'ai vu des visages familiers et j'ai immédiatement senti cette chaleur, cette ambiance belge de nouveau" a déclaré le coureur, vainqueur du GP Samyn en 2023. "En plus, je suis convaincu qu'ici, dans les prochaines années, j'ai les meilleures opportunités pour continuer à progresser et donner le meilleur de moi-même. [...] J'ai de nouveau reçu la confiance de l'équipe et j'espère la lui rendre en contribuant à marquer des points pour être de retour au niveau WorldTour".

"Nous croyons en son potentiel et sommes particulièrement heureux qu'il puisse le développer avec nous" a enfin commenté Stéphane Heulot, CEO de la formation belge.