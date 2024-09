O'Connor a résisté à une "l'une des fins de course les plus horribles" pour rester leader

Ben O'Connor a conservé son maillot rouge de leader du Tour d'Espagne après la terrible ascension du Cuitu Negru, dimanche. "Ça doit être l'une des fins de course les plus horribles que j'aie jamais faites", a confié l'Australien de Decathlon AG2R La Mondiale au micro de l'organisation.

"Il n'y a eu qu'une seule attaque, celle de Roglic, très impressionnant, et ensuite, c'était un véritable combat d'homme à homme dans cette ascension On avait l'impression de n'aller nulle part, on ne voyait rien avec le brouillard. C'était dur", a raconté O'Connor.

"J'étais optimiste aujourd'hui", a expliqué O'Connor. "Je pense que j'ai prouvé que les gens qui s'attendaient à ce que je perde le maillot avaient tort. J'ai passé une assez bonne journée. C'est un peu dommage que j'aie un peu explosé à la fin, mais ça doit être l'une des fins de course les plus horribles que j'aie jamais faites, c'était dégoûtant!"

L'Australien a limité la casse et conserve 1:03 sur Primoz Roglic et 2:23 sur Enric Mas. "Je suis toujours en tête, donc je prends. Je suis fier. Cela fait 10 jours maintenant (qu'il est en rouge, ndlr). C'est assez spécial, cela signifie presque la moitié du parcours. Je peux être content de moi, content des garçons et je pense que c'est vraiment un moment magique pour moi."

Pablo Castrillo, déjà vainqueur de la 12e étape, a récidivé dimanche. "La vérité, c'est que je ne m'y attendais pas", a confié le coureur de Kern Pharma. "Ce matin, je partais avec l'intention de prendre l'échappée et de voir ce que ça donnerait, mais je ne m'attendais pas à arriver en position de gagner. La première victoire était incroyable, mais en remporter une deuxième, c'est un rêve. Je pense que c'est la meilleure Vuelta possible. Je ne sais pas quoi dire d'autre."