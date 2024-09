Olav Kooij domine le sprint et s'impose à Hambourg

Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) a remporté dimanche la 27e édition de la BEMER Cyclassics (WorldTour), course cycliste d'un jour tenue en Allemagne, à Hambourg. Le Néerlandais s'est imposé au sprint après 177,5 kilomètres, devant l'Italien Jonathan Milan (Lidl-Trek) et l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

Plusieurs accidents ont eu lieu pendant la course amateurs organisée en marge de la Cyclassics. D'après un porte-parole de l'organisation, au moins six cyclistes ont été blessés. Des ambulances et des hélicoptères sont intervenus sur place. En raison de ces événements, la course des professionnels a été retardée et raccourcie de 21 kilomètres.

Finalement, le peloton s'est élancé à midi, pour une première moitié de parcours assez plate, avant un final plus vallonné. Six hommes ont pris la poudre d'escampette, mais l'échappée a été reprise à 25 kilomètres du terme pour laisser place aux plus rapides du peloton. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a tenté sa chance en solitaire dans la dernière ascension du Waseberg (0,7 km à 8,1%) à une quinzaine de kilomètres du terme, mais son attaque a finalement échoué.