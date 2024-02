Première victoire de la saison pour Juan Ayuso, Maxim Van Gils cinquième

Dès les premiers kilomètres, les Français Melvin Crommelinck (Nice Métropole Côte d'Azur) et Antoine Hue (CIC U Nantes Atlantique) et le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X) se sont isolés en tête de la course. Hue a été le premier à être repris à 48 km du but avant que Crommelinck et Dversnes ne soient avalés par le peloton huit kilomètres plus loin.

Le peloton s'est ensuite morcelé dans la Côte du Pin (9,3 km à 4,6%). L'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates), le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et l'Autrichien Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) ont pris les commandes de la course.