Première victoire sur le Tour pour Intermarché-Wanty: "Biniam est redescendu sur terre"

"Il faut dire que notre équipe, malgré un budget limité, a déjà remporté des victoires sur le Tour, le Giro, la Vuelta et même Gand-Wevelgem. Après Gand-Wevelgem, beaucoup pensaient que la victoire de Bini était due à la chance, car il n'a pas brillé par la suite. Mais nous, nous savions qu'il en était capable. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de vingt ans: quitter l'Érythrée pour l'Europe, remporter deux grandes courses et recevoir 6.000 messages après Wevelgem. Il a dû redescendre sur terre. Heureusement, avec nous et sa famille, il a pu retrouver ses repères et se concentrer sur son travail pour progresser. Biniam est en train de devenir une véritable star mondiale."

Bourlart a également souligné que cette victoire était le fruit de la patience. "La course exige de la patience. Parfois ça marche, parfois non. Dans le Giro, ça n'a pas fonctionné. Biniam est tombé, il y a eu des critiques quand il a abandonné. Mais nous avons su rebondir et nous concentrer sur ce Tour de France."