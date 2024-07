Primoz Roglic a subi une fracture dans le bas du dos lors de sa chute

"Des examens complémentaires après la chute au Tour de France ont montré une fracture non déplacée du processus transverse dans le bas du dos", a indiqué Roglic. "La semaine dernière, j'étais donc en convalescence au Red Bull Athlete Performance Center où l'on s'est occupé de moi de la meilleure façon possible. Je me remets doucement au vélo, je prends le temps de récupérer et nous verrons bien où cela nous mènera", a ajouté le Slovène.

Roglic avait chuté dans le final de la 12e étape le 11 juillet. Il avait terminé l'étape, mais n'avait pas pris le départ le lendemain. Il était quatrième du général au moment de sa chute.