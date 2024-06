Romain Bardet et Fabio Jakobsen leaders de l'équipe dsm-firmenich PostNL

Dsm-firmenich PostNL a annoncé lundi sa sélection en vue du Tour de France qui prendra la route samedi à Florence. Le Français Romain Bardet disputera à cette occasion son 11e et dernier Tour à 33 ans. Le 2e classé de l'édition 2016, et 3e de celle de 2017, sera le leader pour le classement général alors que le sprinter néerlandais Fabio Jakobsen aura pour mission de remporter des succès d'étapes.

Bardet a d'ores et déjà annoncé qu'il allait raccrocher son vélo en juin 2025 à l'issue du Critérium du Dauphiné et se consacrer ensuite aux courses de gravel où ses talents de grimpeurs peuvent s'illustrer.

Le Français a terminé 2e de Liège-Bastogne-Liège et 9e du Giro cette année. Il aura pour l'épauler en montagne son compatriote Warren Barguil et les débutants le Britannique Oscar Onley et le Néerlandais Frank van den Broek.