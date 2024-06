Rune Herregodts parmi les favoris après son succès au ZLM Tour: "Le parcours me convient"

"J'ai passé un examen médical lundi, qui n'a heureusement révélé aucune fracture. Par contre, les muscles et les ligaments autour de l'épaule et de la clavicule sont fort touchés. Il faudra donc comment si je serai capable d'adopter une position idéale pour le contre-la-montre mercredi. Sous l'effet de l'adrénaline, on peut faire beaucoup de choses, j'espère ne pas avoir trop mal et pouvoir tenter ma chance. Je partirai parmi les prétendants à la victoire, mais j'attends aussi particulièrement Sören Waerenskjold, Alec Segaert et Jasper Stuyven", a déclaré Herregodts.

"Les étapes du Tour de Belgique sont un peu plus difficiles qu'au ZLM Tour", où il n'y avait pas le moindre dénivelé. "L'étape de samedi dans et autour de Durbuy sera particulièrement décisive. Il y a aussi le 'kilomètre en or' où l'on peut glaner des secondes de bonification. Le peloton est plus relevé qu'aux Pays-Bas, mais le parcours du Tour de Belgique me convient", a admis le leader d'Intermarché-Wanty. "Disons que j'aborde cette course avec un bon état d'esprit, mais avec un petit mal de tête."