Satisfaite de sa médaille de bronze, Lotte Kopecky visera encore le podium sur la piste

"J'étais venue ici pour décrocher une médaille. Bien sûr, on veut toujours la médaille d'or mais c'est difficile. Je suis contente de cette médaille de bronze. J'essaierai encore la semaine prochaine dans l'omnium", a déclaré l'Anversoise, également engagée sur deux épreuves de cyclisme sur piste (l'américaine le 9 août et l'omnium le 11 août). "Je ne veux pas deux médailles de bronze. Comme j'ai déjà une médaille, la pression retombe et je peux peut-être prendre plus de risques".

Retardée par une chute devant elle à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, Lotte Kopecky est parvenue à revenir à l'avant de la course. "Cette chute n'était vraiment pas idéale. Après, j'ai dû tout donner à Montmartre pour conserver mes chances de médaille. Cela fait partie du cyclisme. Après coup, je suis contente que ça ait fonctionné".