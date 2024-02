Tabor attend son roi, le Néerlandais Mathieu van der Poel pour un 6e maillot arc-en-ciel

Mathieu van der Poel, 29 ans, a depuis revêtu quatre autres tuniques arc-en-ciel en 2019, 2020, 2021 et l'an dernier à Hoogerheide aux Pays-Bas. Celui qui est aussi champion du monde de cyclisme sur route a survolé les épreuves auxquelles il a participé cette saison à l'exception de celle de Benidorm, où il est tombé. Pas de quoi remettre en cause son statut de favori dimanche, son plus redoutable rival Wout van Aert, vainqueur à Benidorm, ne sera pas présent, pas plus que le Britannique Tom Pidcock, vainqueur en 2022.

Face à lui, ou sans doute derrière lui, on devrait retrouver les habituels du cyclocross, présents à toutes les courses ou presque de la saison. Côté belge, trois leaders ont été désignés: Michael Vanthourenhout, double champion d'Europe, Eli Iserbyt, lauréat de la Coupe du monde, et Thibau Nys. Ils devront sans doute batailler pour monter sur le podium avec les Néerlandais Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar.