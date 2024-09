Tim Merlier ému après son titre: "Est-ce bien réel?"

"Je ne me rappelle pas grand-chose du sprint", a souri Merlier. "C'était chaotique. J'étais en bonne position au dernier virage. Ma chaîne a sauté dans les 300 derniers mètres et après je ne sais plus rien, je ne sais plus quand j'ai lancé mon sprint. J'ai juste essayé d'aller le plus vite jusqu'à l'arrivée et c'était suffisant."

Merlier avait déjà connu un ennui mécanique en début de course. "Au deuxième tour du circuit 'Limburg', j'ai eu une crevaison", a-t-il raconté. "La course était lancée, j'ai pu revenir mais il y avait beaucoup d'attaques. On ne contrôlait pas la course et sans oreillettes, tu ne sais jamais comment ça se passe, combien de gars sont devant, qui est là. Nous devions faire des choix et à la fin l'équipe a bien fait ça."