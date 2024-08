Timothy Dupont à nouveau 2e de l'étape finale, Aaron Gate remporte la course

Le Néo-Zélandais Aaron Gate (Burgos BH) a quant à lui célébré sa victoire au classement général. Gate avait remporté les 3e et 4e étapes et s'était creusé un écart suffisant sur ses concurrents pour passer une dernière journée confortable. Il termine avec 30 secondes d'avance sur l'Érythréen Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan), et 33 sur l'Italien Filippo Magli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) est le meilleur coureur belge au général et termine 16e à 44 secondes.

Timothy Dupont devra donc se contenter de places d'honneur. Il a fini 4e de la 1re étape, 3e de la 2e et de la 4e étape, et 2e de la dernière étape. Il n'ajoute donc pas de victoire à son palmarès riche de 12 succès professionnels, dont trois conquis en Chine, déjà, en 2023.