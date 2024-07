Tour de Wallonie: Matteo Trentin fait coup double et prend la tête après la quatrième étape

La quatrième étape du Tour de Wallonie a rendu son verdict. Matteo Trentin s'adjuge la victoire du jour et prend la tête du classement général au passage !

La quatrième étape du Tour de Wallonie s'est disputée entre Verviers et Battice sur la distance de 188,51 kilomètres. Un parcours compliqué, où trois côtes sont référencées, deux de 1ère et une de 2ème catégorie. La plus difficile sera celle de la Redoute, à 50km de l'arrivée, avec ses 1500m à 10,5% de moyenne.

La victoire d'étape s'est dessinée à quelques kilomètres de l'arrivée. L'échappée, bien formée jusque-là, a finalement craqué à 10 km du but, sauf Liam Slock, auteur d'une accélération en pleine montée. Un effort qu'il a finalement payé en fin de course, avec un peloton qui s'est regroupé pour les 3 derniers kilomètres. Tout le monde s'est alors placé en vue du sprint final, malgré une attaque de Per Strand Hagenes.