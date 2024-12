Un départ à Turin, 10 arrivées au sommet, l'Angliru: la Vuelta dévoile le parcours de l'édition 2025

Un départ d'Italie, quatre États traversés et deux contre-la-montre dont un par équipes: le parcours du Tour d'Espagne dévoilé jeudi à Madrid propose des variations à sa traditionnelle orgie de montagnes en espérant que cela finira par convaincre Tadej Pogacar de s'aligner.

Après l'Italie, le peloton fera une courte halte d'un jour en France, en escaladant les cols de Montgenèvre et du Lautaret, bien connus par le Tour de France, avant de descendre vers Voiron, ville de 20.000 habitants dans l'Isère, qui deviendra la 15e cité française de l'histoire à accueillir une étape de la Vuelta.

On savait depuis début décembre que cette 90e édition de la Vuelta allait s'élancer de la région italienne du Piémont qui accueillera les trois premières étapes dans leur intégralité à partir du 23 août. On connait désormais la suite du parcours, présenté jeudi soir au Palacio Municipal IFEMA à Madrid, et il réserve quelques originalités.

Les coureurs vont ensuite monter dans un avion pour se diriger vers l'Espagne - des transferts de plus en plus décriés pour leur empreinte carbone - pour disputer dès le lendemain la cinquième étape, un contre-la-montre par équipes de 20 kilomètres à Figueres, ville connue pour abriter le musée Salvador Dali. Cet exercice collectif, très spectaculaire, est devenu rare sur les grands Tours.

Des cols mythiques

Le lendemain, place à la première grande étape de montagne qui arrivera à Andorre, quatrième État traversé par la Vuelta en 2025. Pour ses 90 ans, le Tour d'Espagne veut "rendre hommage à la tradition en incluant quelques cols qui ont marqué son histoire", comme Morredero, Cerler ou Valdezcaray, note son directeur Javier Guillen.

Des ascensions plus récentes, mais déjà cultes, font également partie du menu, dont l'effrayant Angliru, une des ascensions les plus difficiles du monde, qui attendra les coureurs lors de la 13e étape, la plus longue de l'édition 2025.