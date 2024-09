Un intouchable Pogacar sacré champion du monde après une échappée de 100 km, Evenepoel 5e

Et de manière impressionnante puisque le Slovène de 26 ans s'est adjugé cette victoire au bout d'un parcours de 273,9 kilomètres depuis Winterthur et après une échappée incroyable de cent kilomètres pour arriver en solitaire sur la Sechseläutenplatz à Zurich. Premier Slovène à s'emparer du maillot arc-en-ciel, il devient ainsi le troisième cycliste de l'histoire à décrocher la Triple Couronne (Tour de France, Tour d'Italie, Mondiaux) après Eddy Merckx en 1974 et l'Irlandais Stephen Roche en 1987.

L'Australien Ben O'Connor et le Néerlandais Mathieu van der Poel, champion sortant, ont remporté respectivement l'argent et le bronze. Remco Evenepoel s'est contenté d'une 5e place au sprint dans le groupe de poursuivants.