Un joli cadeau d'anniversaire: Jasper Philipsen impressionne et s'offre Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Après son podium hier au Nieuwsblad, Jasper Philipsen a réussi à briller sur la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le sprinteur belge s'est imposé au sprint.

C'est un joli cadeau d'anniversaire ! Jasper Philipsen s'est imposé ce dimanche sur la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le jour où il célèbre ses 27 ans. Très intelligent pendant toute la course, le sprinteur a fait la différence lors de la dernière ligne droite. Dans cette traditionnelle revanche du Circuit Het Nieuwsblad qui ouvre la saison des classiques flandriennes, il a devancé sans discussion à l'issue d'un sprint royal le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) et le Français Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech).

Philipsen, 3e samedi du Circuit Het Nieuwsblad derrière le Norvégien Soren Waerenskjold et le Français Paul Magnier, succède au palmarès à Wout van Aert. Il offre à son équipe Alpecin-Deceuninck son premier succès de l'année 2025 le jour de son 27e anniversaire.