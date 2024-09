Un nouvel équipier pour Remco Evenepoel: Valentin Paret-Peintre rejoint Soudal Quick-Step

Le coureur de Décathlon-AG2R La Mondiale, 23 ans, s'était illustré cette année en remportant une étape du Tour d'Italie au sommet du Bocca della Selva. "Mon objectif est de continuer à me développer et à prendre de l'expérience dans les courses par étapes, en particulier auprès de quelqu'un comme (l'Espagnol) Mikel Landa, et aussi aider lorsqu'on aura besoin de moi sur les montées", a-t-il déclaré.

"J'aimerais devenir l'un des plus forts dans la montagne pour mon équipe et participer à une course comme le Tour de France que j'aimerais découvrir mais aussi viser un Top 10 dans les courses d'une semaine", a-t-il ajouté dans un communiqué. Dans l'équipe de Patrick Lefevere, "VPP" retrouvera le Belge Remco Evenepoel et les Français Paul Magnier et Antoine Huby mais pas Julian Alaphilippe, qui courra sous les couleurs de la formation suisse Tudor à partir de la saison prochaine.