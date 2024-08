Un plateau moins relevé pour une 44e édition sans Remco Evenepoel, tenant du titre

Organisée traditionnellement une semaine après le Tour de France, le rendez-vous espagnol a cette fois dû laisser place aux Jeux Olympiques qui ont eu un impact sur le plateau présent au Pays basque. Tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve, Remco Evenepoel a notamment fait l'impasse après sa troisième place sur le Tour et ses deux titres olympiques sur le chrono et la course en ligne.

En l'absence du Brabançon, l'équipe Soudal Quick-Step sera emmenée par le Français Julian Alaphilippe et l'Espagnol Mikel Landa, qui roulera sur ses terres au Pays basque. Le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du dernier Tour, s'érige comme le grand favori mais devra faire avec la concurrence du Suisse Marc Hirschi, l'Équatorien Jhonathan Narvaez, les Espagnols Pello Bilbao et Alex Aranburu mais aussi Maxim Van Gils. Le coureur de Lotto Dstny fait son retour à la compétition après avoir contaminé par le covid sur le Tour de France.