Une centaine de cyclistes pédalent pour attirer l'attention sur la situation à Gaza

Une centaine de cyclistes de "Cycling4Gaza" pédalent jeudi de Gand vers Bruxelles afin d'attirer l'attention sur les souffrances humaines dans la bande de Gaza et de collecter des fonds pour soutenir divers projets sur place.

L'organisation "Cycling4Gaza" existe depuis 2009 et mène des campagnes annuelles sous forme de challenges cyclistes. Dans cette optique, un périple de 300 kilomètres est planifié cette année au départ de Gand, avec pour points de passage les institutions européennes et la Cour pénale internationale de La Haye. Plus de 640.000 euros ont déjà été récoltés pour l'occasion.

Les cyclistes, originaires de 12 pays, traverseront Bruxelles jeudi en fin d'après-midi, avec un arrêt au Parlement européen. Ils prendront ensuite la route trois jours vers La Haye pour rejoindre la Cour pénale internationale le 25 août.