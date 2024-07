Une deuxième victoire d'étape pour Biniam Girmay: "Je savais que c'était mon jour"

"Je préfère ce genre de sprint car si c'est trop plat, les autres coureurs sont plus lourds et peuvent mettre plus de puissance que moi. Mais avec un finish comme aujourd'hui, c'est parfait. L'équipe a fait un travail incroyable. Je n'étais pas dans la meilleure des formes avec la météo au début de l'étape mais avec le temps, je me sentais mieux et j'ai pu sortir mon meilleur sprint."

"Après la descente à grande vitesse et dans le dernier kilomètre, je sentais que mes jambes étaient sur la fin, mais je me suis dit que c'était la même chose pour les autres. Je savais que c'était mon jour. Au final, c'était une belle bataille avec (Jasper) Philipsen et j'ai gagné", a ajouté l'actuel maillot vert.

"Mon objectif dans un premier temps était de gagner une étape au Tour de France et ici je peux le faire une nouvelle fois avec ce maillot. Je vais continuer comme ça jusqu'à Nice et même sans autre victoire, je serai heureux."