Van Aert appelle les jeunes à abandonner leur smartphone à vélo dans une nouvelle campagne

"Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps lorsqu'on m'a demandé d'être le visage de la campagne", a déclaré Wout van Aert lors de la présentation. "C'est un thème qui me tient à cœur parce que je roule tous les jours à vélo et que je vois souvent des choses dangereuses se produire."

Les chiffres de l'institut VIAS, ancien Institut belge pour la sécurité routière (IBSR), montrent que la moitié des jeunes de plus de 12 ans se rendent seuls à l'école à vélo et qu'un sur trois est parfois distrait par son smartphone lorsqu'il est à vélo. Près de 42 % de ces jeunes déclarent même lire et envoyer des messages en pédalant. "J'ai été choqué par ces chiffres. Le fait que les jeunes soient deux fois plus impliqués dans les accidents de vélo que les adultes est surprenant", a reconnu Van Aert. "Les réflexes sont meilleurs chez les jeunes, mais d'un autre côté, ils sont aussi beaucoup plus distraits et je pense qu'il faut y prêter attention."