Van Aert pense que le déclassement de Philipsen est justifié : "Une mauvaise habitude"

Van Aert avait déjà fait allusion à un déclassement avant la décision officielle. "Si aucune sanction ne suit, ça me mettrait en colère," a déclaré Van Aert. "Si ce n'est pas sévèrement puni, tout le monde pensera que tout est permis, et le problème sera de plus en plus présent."

Après l'arrivée, les commissaires de course ont décidé de déclasser Philipsen qui termine donc à la dernière place du peloton (107e). De plus, il a reçu treize points de pénalité au classement du maillot vert. Il est maintenant quatrième avec 85 points, soit 64 de moins que le leader, l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).