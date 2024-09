Van der Poel battu de justesse par Pedersen mais "très satisfait" de sa deuxième place

L'ancien champion du monde Mads Pedersen a été le plus fort jeudi sur la 2e étape du Tour de Luxembourg (2.Pro). Comme lors de Gand-Wevelgem, il a devancé le champion du monde en titre, Mathieu van der Poel. Le Danois a s'est adjugé la victoire au bout d'un sprint massif dans les rues de Schifflange. Malgré sa deuxième place, Van der Poel renforce sa position de leader au classement général. Il dispose désormais de dix secondes d'avance sur Christophe Laporte et douze sur le Danois Andreas Kron.

"Les cinq derniers kilomètres du final ont été vraiment très agités. Le rythme dans le peloton était particulièrement élevé, ce qui a rendu le sprint compliqué. Je suis donc très satisfait de cette deuxième place, d'autant plus que je sais que Pedersen est très rapide et fort sur ce type d'arrivée", a déclaré Van der Poel après l'arrivée.

Vendredi, l'étape reine du Tour du Luxembourg est au programme. Avec une distance de 201,3 kilomètres et plusieurs ascensions au programme, elle sera la plus longue de cette course par étapes de cinq jours. Après les abandons de Jimmy Janssens, Soren Kragh Andersen et Emiel Verstrynge, Van der Poel ne pourra compter que sur deux coéquipiers pour l'accompagner.