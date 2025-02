"On vieillit, n'est-ce pas?": à un feu rouge, Remco Evenepoel s'offre une rencontre inattendue avec... Jan Vertonghen

Dimanche soir, il a posté une vidéo sur YouTube pour donner des nouvelles à ses fans. On y découvre son quotidien entre séances de kinésithérapie, lavage de voiture et présence au Gala des Sports : un aperçu de sa vie depuis son accident.

Une rencontre inattendue au feu rouge

Mais le moment le plus surprenant de cette vidéo ne se déroule ni sur un vélo ni chez le kiné… mais bien à un feu rouge ! En voiture, Remco Evenepoel croise Jan Vertonghen, l’ancien Diable rouge. Avec humour, le défenseur belge lui lance : "On vieillit, n’est-ce pas ?", avant de lui souhaiter du succès et un rapide rétablissement. Une phrase qui fait sourire Remco Evenepoel et ses spectateurs.

Si le coureur de la Quick-Step a repris l'entraînement, son retour à la compétition est prévu pour le 18 avril à la Flèche brabançonne. Ensuite, il enchaînera avec les classiques ardennaises avant de se concentrer sur son grand objectif de la saison : le Tour de France.