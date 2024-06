Vingegaard contre Pogacar et se rassure: "Très proche de mon ancien niveau"

"Honnêtement, aujourd'hui était l'un des jours où je m'attendais à perdre un peu de temps", a déclaré Vingegaard après l'étape vallonnée vers Bologne. "C'est une des étapes que je redoutais le plus. Même avant ma chute au Pays basque, cette étape était déjà plus favorable à Tadej qu'à moi. Et après cette chute, j'étais encore plus en retard. Mais je suis vraiment content de la façon dont tout s'est passé, bien mieux que ce que j'avais espéré. Pouvoir suivre Tadej, c'était une petite victoire pour moi."

Vingegaard était visiblement soulagé. "J'espère être de retour à mon meilleur niveau. Je doutais vraiment de moi en venant ici, ce n'était pas un mensonge. On ne sait jamais vraiment où on en est en arrivant à une course. Et surtout moi, après un mois et demi d'entraînement. Il était difficile de prédire ma forme. C'est vraiment agréable de pouvoir dire maintenant que je suis de retour. Peut-être pas complètement, mais je peux dire que je suis très, très proche de mon ancien niveau."