Visma-Lease a bike avec Wout van Aert, Cian Uijtdebroeks et le tenant du titre Sepp Kuss

Visma-Lease a bike a dévoilé mardi sa sélection pour la 79e édition du Tour d'Espagne avec Wout van Aert et Cian Uijtdebroeks mais aussi l'Américain Sepp Kuss, tenant du titre sur la Vuelta.

Van Aert, 29 ans, va participer au Tour d'Espagne pour la première fois de sa carrière. Le récent médaillé de bronze du chrono olympique de Paris devait découvrir le Tour d'Italie mais avait déclaré forfait à cause de sa chute sur À Travers la Flandre fin mars. Le natif d'Herentals avait ensuite pris le départ du Tour de France. 'WVA' disputera donc son deuxième grand tour de la saison en Espagne où il visera une victoire d'étape.

"Je me sens bien et je veux gagner à nouveau. Commençons par viser une victoire d'étape. Il y aura déjà de belles opportunités lors des premiers jours. Le maillot rouge peut être une option. Mon objectif additionnel sera d'aider Sepp et Cian", a déclaré Van Aert, cité dans le communiqué.