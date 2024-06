Wout van Aert, 3e à Rimini et très ému: "J'ai connu des jours difficiles"

"Chapeau à eux. Mais nous ne pouvions pas faire plus, donc je suis content", a commenté Wout van Aert sur la ligne d'arrivée. "Nous sommes toujours à fond pour gagner. Et on y a cru, surtout après la dernière montée, même si ce n'était plus la plus difficile. On a essayé de limiter l'écart, mais nous savions également que nous avions encore besoin que les autres équipes collaborent. Ils ont bien joué le coup en tant qu'équipiers et ils ont réussi. C'est formidable ce qu'ils ont fait."

Wout van Aert était très ému pour répondre aux questions rappelant le chemin parcouru depuis sa grave chute dans À Travers les Flandres le 27 mars. "C'était il y a à peine trois mois et deux jours. J'ai travaillé très dur, ne serait-ce que pour être capable d'être là. Cela montre que je peux toujours le faire et je ne m'y attendais pas. J'ai connu des jours difficiles. Cela pouvait être pire. Je ne m'attendais pas à être à ce niveau. Je suis fier de ma prestation."