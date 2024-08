Wout van Aert s'offre la 10e étape, son 3e succès sur la Vuelta, O'Connor reste en rouge

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) s'est imposé dans la 10e étape du Tour d'Espagne longue de 160 km entre Ponteareas et Baiona. Il a devancé au sprint son dernier compagnon d'échappée le Français Quentin Pacher (Groupama-FDJ), deuxième à 3 secondes.

Van Aert enlève son 3e succès d'étape dans cette 79e Vuelta, après la 3e à Castelo Branco et la 7e à Cordoue. Le maillot vert enlève sa 5e victoire de l'année et sa 49e en carrière. C'est sa 12e victoire d'étape dans un grand tour (9 au Tour de France, 3 à la Vuelta).

La 3e place est revenue au sprint à 2:01 à l'Espagnol Marc Soler (UAE Team Emirates) devant William Junior Lecerf (T-Rex Quick-Step) et l'Allemand Juri Hollman (Alpecin-Deceuninck).

Parti à l'attaque dans la première ascension du jour, après 25 km, van Aert, porteur du maillot vert de leader du classement aux points, a été accompagné de Soler, de Lecerf Junior et un peu plus loin de Pacher et Hollman.

Le peloton après avoir chassé a laissé filer.

Au sprint intermédiaire de A Barroca, à 31 km de l'arrivée, van Aert a attaqué et seul Pacher l'a accompagné. Les deux hommes n'ont plus été revus.

L'Australien Ben O'Connor (Décathlon AG2R La Mondiale), arrivé avec le peloton à 5:31, a conservé le maillot rouge et son avance de 3:53 sur le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) et de 4:32 sur l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).