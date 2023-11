Max Verstappen partira en pole position pour le Grand Prix

Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix du Brésil, la 20e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1. Le triple champion du monde néerlandais a été le plus rapide des qualifications perturbées par les conditions météorologiques, faisant tourner sa Red Bull en 1:10.727 autour des 4,309 kilomètres du circuit d'Interlagos, vendredi à Sao Paulo.

C'est la 31e pole de la carrière de Max Verstappen, déjà vainqueur de 16 Grands Prix cette saison et couronné champion du monde depuis le Grand Prix du Qatar. En 1re ligne, il sera accompagné du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a fini la qualification à 294/1000e du Néerlandais.

Les Aston Martin du Canadien Lance Stroll (+0.617) et de l'Espagnol Fernando Alonso (+0.660) formeront la 2e ligne, devant les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton (+0.742) et George Russell (+0.863). Suivent un autre Britannique, Lando Norris (McLaren), l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren) qui referme le top-10.