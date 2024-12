"Merci, Lewis": Mercedes rend un hommage exceptionnel à Lewis Hamilton pour son dernier GP avec l'équipe

11 ans. Lewis Hamilton va mettre fin, ce dimanche, à un chapitre de 11 ans chez Mercedes. L'Anglais disputera à Abu Dhabi son tout dernier GP avec l'écurie allemande, lui qui rejoindra Ferrari l'an prochain. Forcément, après avoir glané 6 titres mondiaux avec une équipe qu'il connaît comme sa poche, la séparation est douloureuse.

Mais à l'aube de cette dernière course de la saison, l'équipe Mercedes a rendu un vibrant hommage à son pilote de 39 ans. Dans une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, on revoit certaines des plus belles images de l'aventure commune. Hamilton reçoit aussi des messages de jeunes enfants, qu'il a toujours cherché à inspirer. "Imagine... Merci, Lewis", écrit Mercedes dans ce joli message.