Alejandro Tabilo et Sebastian Ofner s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Majorque, épreuve sur gazon dotée de 932.135 euros, après les demi-finales jouées vendredi en Espagne.

Tabilo, 24e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en trois sets 2-6, 6-2, 7-6 (7/3) contre le Français Gael Monfils, 40e mondial et tête de série N.6, dans la première demi-finale. Le Chilien, 27 ans, disputera la 4e finale de sa carrière, la 3e cette saison après celle d'Auckland, où il avait remporté son premier tournoi ATP, et celle perdue à Santiago. Il a aussi perdu en finale à Cordoba en 2022.

Ofner (ATP 57) a écarté en deux sets 6-4, 7-5 le qualifié britannique Paul Jubb (ATP 289) pour se qualifier pour la toute première finale de sa carrière sur le circuit.