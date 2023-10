Alexander Bublik écrase Arthur Fils à Anvers et remporte le troisième titre de sa carrière

Alexander Bublik a remporté l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté de 676.630 euros, dimanche à la Lotto Arena. Le Kazakh, 36e mondial et 3e tête de série, a remporté le 3e titre de sa carrière en battant le Français Arthur Fils (ATP 38/N.4) en deux manches, 6-4, 6-4, en seulement 1 heure et 15 minutes.