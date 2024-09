Aryna Sabalenka ne laisse aucune chance à Zheng Qinwen et affrontera Navarro en demie

La N.2 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka a largement dominé la championne olympique chinoise Zheng Qinwen (7e) 6-1, 6-2, et rejoint en à peine 1h13 de jeu les demi-finales de l'US Open de tennis, mardi à New York.

Sabalenka (26 ans), qui avait déjà dominé Zheng en quarts de l'US Open l'an passé et en finale de l'Open d'Australie en janvier, n'a pas laissé la place au suspense.

Sabalenka, deux fois titrée en Grand Chelem à l'Open d'Australie (2023 et 2024) affrontera jeudi en demie l'Américaine Emma Navarro (WTA 12), novice à ce niveau de compétition.

Lors du premier jeu, deux superbes coups gagnants de Zheng ont mis la Bélarusse sous pression sur son service. Un leurre, avant une partie à sens unique, Sabalenka s'emparant du service adverse dès la première occasion lors des deux manches.

"Ca m'a donné confiance pour le reste du match", a commenté la N.2 mondiale.

La Bélarusse, finaliste à New York l'an passé, atteint les demies du tournoi pour la 4e année consécutive, une première depuis Serena Williams (six demies entre 2011 et 2016).

Zheng, leader du tournoi en nombre d'aces (54), n'en a réussi que 5 mardi, avec une qualité de première balle insuffisante (44% sur son premier service) pour gêner son adversaire.