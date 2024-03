Aryna Sabalenka sortie à Indian Wells par Emma Navarro

Emma Navarro, a créé la surprise mercredi au tournoi detennis WTA 1000 d'Indian Wells en dominant la N.2 mondiale et lauréate du dernier Open d'Australie Aryna Sabalenka. L'Américaine a éliminé la Bélarusse, finaliste l'an dernier, 6-3, 3-6, 6-2 en 1h56.

A 22 ans, Navarro, 23e joueuse mondiale, atteint les quarts de finale d'un tournoi de ce niveau pour la première fois et surfe sur son début de saison. Titrée sur le WTA 250 de Hobart en Australie, elle est la joueuse du circuit qui a remporté le plus de matchs en 2024 (18) en sept tournois. C'est aussi la confirmation d'une belle progression ces douze derniers mois. Elle n'était que 128e le 14 mars 2023. Et sa présence dans le top 8 en Californie, l'assure d'intégrer le top 20 lundi prochain.

"J'ai travaillé très dur ces dernières années pour atteindre ce niveau et être capable de rivaliser contre les meilleures du monde. Je pense l'avoir montré aujourd'hui (mercredi), j'ai été capable de jouer un bon tennis dans les moments les plus importants", a indiqué Navarro.