Carlos Alcaraz commence la défense de son titre et sa saison sur gazon par une victoire

Carlos Alcaraz a commencé la défense de son titre au tournoi de tennis ATP 500 du Queen's par une victoire en deux sets 6-1, 7-5 sur l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 26). Alcaraz, deuxième joueur mondial et tête de série N.1, disputait son premier match de la saison sur gazon.

L'Espagnol rencontrera, au deuxième tour de ce tournoi doté de 2.255.655 euros, soit un autre Argentin, Mariano Navone (ATP 29), soit le Britannique Jack Draper (ATP 31). La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes.

"Le premier match de chaque tournoi n'est jamais facile et c'est encore plus difficile sur gazon", a expliqué Alcaraz après le match. "Je suis très heureux du match que j'ai joué et d'avoir eu un très bon test en jouant contre Francisco."