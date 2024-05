David Goffin impuissant au 1er tour face à Nicolas Moreno De Alboran

David Goffin s'est incliné au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Genève, épreuve sur terre battue dotée de 579.320 euros, mardi, en Suisse. Goffin, 115e joueur mondial, a été battu 6-2, 6-1 par l'Américain Nicolas Moreno De Alboran (ATP 140), sorti comme lui du tableau qualificatif. La rencontre a duré 1 heure et 9 minutes.

Après avoir disputé quatre rencontres en trois jours la semaine passée, deux au Challenger de Turin vendredi et les qualifications à Genève samedi et dimanche, Goffin a connu un match difficile contre Moreno De Alboran. L'Américain a fait le break dès le deuxième jeu du match. Il a conclu le premier set sur le service de Goffin.

Le second set a été encore plus compliqué pour le Liégeois, qui a perdu ses deux premières mises en jeu pour se retrouver mené 5-0. Il a alors sauvé une balle de match sur son service et une autre sur le service de son adversaire avant de céder.