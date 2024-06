Djokovic soutient Goffin et comprend sa réaction "contre un public qui manque de respect"

Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, a réagi jeudi, pour remédier à la situation, en interdisant notamment l'alcool dans les tribunes. Et plusieurs joueurs également se sont manifestés, dont un certain Novak Djokovic (ATP 1). Le Serbe, tenant du titre, a connu de nombreuses ambiances hostiles au cours de son illustre carrière et a marqué son soutien au joueur belge.

"Ce sont des fans très passionnés", a-t-il expliqué avant d'affronter l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 30). "Parfois, ils sont difficiles et j'ai eu des histoires d'amour véritable avec le public, des matchs difficiles. J'ai connu les deux situations. J'ai vu quelques points du match de Goffin, et c'est vrai qu'ils peuvent être bruyants et mal se conduire à certains moments, mais cela fait partie du sport. On est différent du foot ou du basket mais, dans le même temps, on veut quand même en tant que joueur avoir une bonne ambiance. On aime quand les fans soutiennent, chantent et scandent, mais c'est vrai que la frontière est très fine. Je comprends qu'un joueur comme Goffin, l'autre jour, ait réagi parce que j'ai vécu ce type de situation à plusieurs reprises. Je suis d'accord, je soutiens les joueurs qui se rebellent contre le public qui leur manque de respect. Ce n'est pas tolérable, mais il est vrai qu'on ne veut pas trop perdre d'énergie à lutter contre cela. On peut simplement se rebeller quand quelqu'un est en train de vous harceler."