Elise Mertens éliminée en double par un duo d'Américaines

Elise Mertens et la Taïwanaise Hsieh Su-Wei ont été éliminées en quarts de finale du double dames au tournoi de tennis WTA 1000 de Miami (dur/8.770.480 dollars), mardi aux États-Unis. Classées têtes de série N.1 en Floride, Mertens et Hsieh (WTA 2 et 1 en double) se sont inclinées 6-1; 4-6; 9-11 face aux Américaines Bethanie Mattek-Sands et Sofia Kenin (WTA 40 et 103 en double).