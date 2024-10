Fin de parcours pour les Belges à Anvers avec l'élimination Zizou Bergs en quart de finale

Zizou Bergs (ATP 69) a été le dernier Belge à figurer au European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers. Le Limbourgeois a été éliminé en quarts de finale du simple, et égale là sa meilleure performance en carrière sur le plus prestigieux circuit tennistique mondial.

Bergs a été battu par plus fort, vendredi. Il s'est incliné devant l'Américain Marcos Giron (ATP 47/N.8), auteur d'une prestation étincelante et vainqueur 6-2, 6-2 devant le public médusé de la Lotto Arena.

Pour les invités Raphaël Collignon (ATP 164) et Alexander Blockx (ATP 231), l'aventure a été de courte durée sur l'acrylique estampillé 'Antwerp'. Le premier a été battu par le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 93), 6-2, 6-0, tandis que le second est tombé face au Français Arthur Rinderknech (ATP 62), 6-3, 6-1.

C'est peut-être en double que la déception a été plus grande, avec la sortie dès le 2e tour de la paire Sander Gillé/Joran Vliegen (ATP 31 en double), tête de série N.3, contre les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler (ATP 54 et 68 en double), désormais finalistes.

L'autre duo noir-jaune-rouge d'Alexander Blockx et Raphaël Collignon n'a pas fait long feu et a été écarté par le Croate Ivan Dodig et le Tchèque Adam Pavlasek (ATP 28 et 42 en double). Pour Michael Geerts et son partenaire allemand Yannick Hanfmann, le parcours s'est achevé face au Néerlandais Sander Arends et au Britannique Luke Johnson (ATP 65 et 72 en double).

En qualifications, Michael Geerts et Emilien Demanet ont été éliminés au 1er tour.